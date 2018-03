Cynthia Urias es "atacada" por el despido de Atala Sarmiento

México. La comunicadora Cyntia Urías es atacada fuertemente en redes sociales, tras haber declarado que ella vio a Atala Sarmiento en las instalaciones de Televisa. La responsabilizan de la salida de "Ventaneando" de Sarmiento.

La salida de Atala Sarmiento de "Ventaneando" por su posible llegada a Televisa, ha creado y generado tensión entre los fans de la conductora y las televisoras.

Según reportan en distintos portales de noticias, todo esto comenzó luego de que la conductora de "Hoy", Cynthia Urías, declarara que ella vio con sus propios ojos a la conductora de "Ventaneando" en las instalaciones de Televisa, lo que encendió la chispa del chisme de la llegada de esta.

Luego más información comenzó a circular en torno a Sarmiento, asegurando que conduciría "La Oreja" programa que Televisa quiere llevar nuevamente a la pantalla.

Se dijo que Urías llamaría a Martha Figueroa para contarle que vio a Sarmiento en Televisa, luego Figueroa hizo lo mismo con Pedro Sola, conductor de "Ventaneando", y este le pasaría toda la información a Pati Chapoy.



Pero luego de todo esto y de la salida de Atala de "Ventaneando" se ha culpado a Urías de ser la que desencadenó todo esto con las declaraciones que hizo en su momento.

@cynthia_uriastv con el trabajo de la gente no se juega!!! Independientemente que la hubieras visto qué mala leche, recuerda que la vida es una ruleta y ojalá que la que no se quede sin trabajo sea otra!! @AtaSarmi eres talentosa, carismática y jodidamente divertida!! #TeamAtala



Pero ahora ha decido tomar la decisión de hacer privada su cuenta de Twitter ante el gran ataque que ha sufrido en redes sociales por sus declaraciones.





"Así los fans de Atala Sarmiento, culpándome a mi de que haya perdido su trabajo, atacándome todo el día!! Yo no los engañé, yo no lo negué en público, yo no la llevé a Televisa, yo no le hablé a la Chapoy, discúlpenme por la honestidad", es lo que ahora escribió Cynthia ante la crítica.