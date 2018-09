Circula muerte de quien acusó de abuso sexual a Kalimba

Daiana Geraldine Guzmán Sánchez, la joven que años atrás acusó de abuso sexual al cantautor Kalimba, habría muerto de una sobredosis.

En distintos portales de noticias se informa sobre la supuesta muerte de Daiana Geraldine, quienen 2010 acusó a Kalimba de abuso sexual.

En redes y algunos medios comenzó a circular la noticia sobre la "muerte" de Daiana Geraldine Guzmán Sánchez, y se dice que todo inició con la publicación de la página de Facebook "La voz de Chetumal" donde se escribió el siguiente mensaje:



La misma Daiana Geraldine ha salido a desmentir este rumor, y fue a través de su cuenta de Instagram que subió un par de videos explicando lo sucedido.



En el segundo clip continúa diciendo:

Yo no estoy activa en redes sociales, ni medios de comunicación, yo no creé la noticia de mi muerte falsa, no tengo ningún interés de obtener fama o como ustedes opinan y dicen".