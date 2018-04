Damaris de Enamorándonos revela por qué ya no está con Rorro

Damaris Rojas alcanzó gran popularidad en el programa Enamorándonos pues fue una de las flechadas que más duro con su pareja Rorro.



Aunque al parecer la relación entre los enamorados concluyó, pues la misma bailarina y conductora de televisión dijo para el canal de youtube Vaya Vaya los motivos por los cuales ya no quiso seguir a su lado.



Vaya vaya! Me encantan tus entrevistas Una publicación compartida por Damaris Rojas (@damarisrojasoficial) el Abr 29, 2018 at 9:17 PDT

La famosa dijo que Rorro simplemente se cansó de seguir de adelante con ella pues asegura que el extrañaba sus fiestas y salir con otras chicas, también confesó que le habían llegado varias pruebas para poner en duda su sexualidad, pero recalcó que la abuela de él decidió que ya no debería estar con ella.



"Entre en depresión, bajé de peso, me puse mal porque yo al casarme me veía con él y no por seis meses (...) Es muy chico, tiene 23 años, yo necesito otras cosas, su abuelita le daba dinero, lo mantenía, de hecho, me dijo: ' Mi abuelita no me da permiso de andar contigo", dijo Damaris.

Cabe mencionar que ahora la mexicana ha gozado de gran éxito pues se ha incorporado a las filas de Televisa donde ha demostrado el talento que tiene como entrenadora.