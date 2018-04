Adela Micha responde a Bisogno, tras mandarla a la chin...

México. Daniel Bisogno, en la emisión de "Ventaneando" de este jueves, y durante su explicación del detrás de cámaras de la visita a Atala Sarmiento al matutino “Hoy”, se refirió a la periodista Adela Micha y le dijo unas cuantas cosas.

Según información en distintos portales de noticias, Bisogno explicó :

Y Bisogno se refiere a Adela Micha de esta manera:

Ante esta situación, seguidores de “La Saga” pidieron a Adela Micha que respondiera a lo dicho por el comunicador.

“Quieren que digan que por qué me mentaron la madre, bueno, no me mentaron la madre luego por eso se hacen los chismes, na’ más me mandaron a la ching…, el Daniel Bisogno, pero ¿Por qué? si no le caigo bien, él no me cae bien a mí pero nunca me meto con él, ni lo mandó allá. ¡Que falta de respeto!