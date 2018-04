Bebeshita vuelve a despotricar contra Lapizito de la peor forma

Donde hubo fuego... rencores quedan. Al menos así lo hizo notar Daniela Alexis, mejor conocida como la Bebeshita, en una platica con la ex porno star Luna Bella, en donde, si bien dijo que se divertía en su relación con Lapizito, lo tachó de arribista, infiel y hasta se mofó de su tamaño de su "punta".

"Es un morro bien cag.. te cag.. de risa todo el tiempo; su hermana me caía de h.. nos íbamos de antro y me llevaba muy bien con su familia, pero él se fue a trabajar a otra empresa y simplemente me dejó de hablar; cuando andaba conmigo no tenía seguidores y cuando empezó a andar conmigo subió a 200 mil en una semana, siento que me utilizó.

"(Lapizito) regresó con su ex novia; cuando lo conocí tenía novia y salimos al cine, ¡la engañó! Aunque yo lo corté porque le encontré mensajes con ella, así que realmente nunca cortó con ella", confesó la amorosa.

Por si fuera poco, en la plática que se dio al calor del tequila, la Bebeshita se dio tiempo de balconear al payasito.

"Para empezar, yo no sé por qué anduve con él si es un morro de 18 años y yo tengo 27", dijo Daniela mientras la interrumpió Luna Bella.

"¿Tiene grande el paquete?", cuestionó la ex actriz porno, "¡No!", respondió enfática la Bebeshita.