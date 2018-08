Danny Perea y el reto de ir tras Rosario Tijeras

Hoy se estrena la segunda temporada de una teleserie que revolucionó la televisión mexicana, su nombre Rosario Tijeras. Ahora viene recargada, con más acción, drama y por supuesto nuevos personajes. Hablando de esto, a la vida de la Chayo llega una mujer que tendrá una difícil tarea, dar con la sicaria que no se rinde ante nadie.

Para el papel de Pamela, la producción atinó en elegir a Danny Perea, “les pareció que yo podía interpretar este personaje de Pamela, que es la policía obsesionada, es increíble, fue duro el trabajo, es una serie difícil, hay mucha acción, en general estuvo increíble estar en la segunda temporada de una serie tan exitosa, para mí fue un placer trabajar con Chava Cartas que es el director y estar invitada en este gran reto”.

Su personaje está obsesionado con atrapar a la Tijeras, pero su equipo va por peces más gordos, de más alto nivel, esto hace que Pamela se salte los protocolos de la institución de seguridad y por esto “la obligan a tomar medicina, le dan un diagnóstico, creo que es un personaje que lo disfruté mucho, complejo, pero traté y tratamos entre los directores y yo en darle más relieve al trabajo de policía, que no sea cuadrado ni gris, darle más color, darle una historia que fue muy padre”.

Cuando terminó la primer temporada, muchos de los personajes centrales desaparecieron de la historia, por lo cual en esta segunda vienen nuevos, hablando de esto, Danny cuenta que sus compañeros con quien más compartió escenas fueron Gabriel Casanova y Christian Chávez.

“Conviví con ellos casi todos los días, fue un placer absoluto, los dos son grandes actores, nos pudimos retroalimentar mucho en las jornadas largas de trabajo y bueno con Gabriel tengo una historia romántica, es un gran actor profesional, un tipazo”.

Danny está contenta con este proyecto. Foto: Cortesía TV Azteca

Para Perea es muy bueno que ahora los actores puedan trabajar donde encuentren proyectos que los llenen, “para esta teleserie me llamaron de Teleset, me parecen increíbles estas producciones internacionales y que se transmiten en otro canal, pero disfruté mucho otro proyecto más con Teleset México, eso ayuda mucho a los actores que puedan hacer muchos proyectos sin limitaciones”.

En cuanto a las personas que culpan a las narcoseries de la situación de violencia que no solo se vive en México y que son un mal ejemplo para los niños, este es el punto de vista de la actriz: “Yo creo que para eso hay clasificaciones de horarios, y también hay que tener en cuenta que la televisión no educa, lo que educan son otras cosas, los niños están más expuestos y vulnerables”.

“Lo que está pasando es una fantasía en el pueblo mexicano, en el caso de Rosario Tijeras de un empoderamiento de una mujer en un contexto como en el que estamos viviendo, sería muy simplista decir que gracias este tipo de series la gente se vuelve narco, mejor hay que ver la situación del país, no creo que las series sean la principal cuestión, me parece muy cómodo que digan esto, por qué no mejor van al fondo de este asunto, las series son una ficción representan una realidad muy dolorosa”.

Parte del elenco. Foto: Cortesía TV Azteca

OTRO PROYECTO

Danny participó en la película mexicana de terror de nombre Inquilinos junto a Erik Elías, hace unos días la cinta ganó las categorías como mejor película y mejor actriz en el Festival Something Wicked 2018, este concurso reconoce a lo mejor del cine de terror en Atlanta. Su estreno en México se tiene previsto sea en noviembre de 2018.