David Palacio se convierte en el "Dios de reguetón"

Tiene seis años viviendo en México, originario de Colombia, David Palacio ha ido poco a poco forjando su carrera en el mundo de los melodramas mexicanos. Hoy en día vive uno de los mejores momentos de su vida profesional, un personaje que disfruta a más no poder. Daddy Papi le dio la bienvenida al mundo de la comedia, sitio en el cual siente muy cómodo.

“Este personaje me ha traído muchas sonrisas y momentos felices, aparte muy buenos amigos, aquí me encontré no solo con una buena historia, sino con buenos compañeros, con un ambiente de trabajo excelente, es de esos proyectos que no quieres que se acabe y yo le estoy sacando el mayor provecho, divirtiéndome y aprendiendo cada día más”.

David caracterizado como Daddy Papi. Foto: Cortesía TV Azteca

Pero hacer comedia no a todos se les da, y hay un dicho que dice que es más fácil hacer llorar que hacer reír al público.

“Hacer comedia es muy difícil pero aquí tenemos muy buenos actores que saben manejar bien la comedia, no es tan necesario ser comediante para hacer este proyecto”.

Acompañado de su guitarra y esperando ser llamado para grabar algunas escenas, David cuenta que Educando a Nina es una primera vez en la comedia. “Es el primero en comedia y creo que lo importante es estar atentos y estudiar un poco sobre el timing, los tiempos, las situaciones y más que nada creerte tu personaje porque es una farsa, entonces hay una línea muy delgada, es una historia farsa pero siempre busco la verdad en todas las cosas que hago, me gusta mucho el personaje, está loco y yo también y lo más importante es que le gusta la música, estoy ahorita con mi guitarra en las manos”.

Hablando de la música, afirma que los sencillos que canta junto a sus compañeros ya se pueden escuchar en redes sociales.

“A la gente le han gustado, yo vengo con otra idea musical para cuando termine la novela, yo amo la música, he estado enfocado en la actuación que es lo primordial, pero no he dejado la música, voy a venir con un proyecto musical con temas que yo compuse, a ver cómo nos va”.

Junto a Cynthia. Foto: Cortesía TV Azteca

Por otro lado, en este proyecto hay actores que les enseñan a los jóvenes lo que saben.

“Yo agradezco mucho de trabajar con todo el elenco no importa la cantidad de proyecto, de todas las personas aprendes cosas lo que te sirva, lo que te quede, es un honor trabajar con ellos siempre tienen las mejores vibras, en el barco dándole parejo, me encanta trabajar con gente que me aporta tanto, como Darío Ripol todos feliz, son grandes amigos”.