La inesperada reacción de Lolita sobre La Academia

El regreso de La Academia a la pantalla chica, el cual es conducido por Adal Ramones, ha generado diversos comentarios, sin embargo, de acuerdo con Tv Notas, dicho proyecto se mantiene entre los más vistos durante los domingos por la noche.

Sin duda, en esta edición fue una sorpresa no ver a Lolita Cortés, lo que le restó importancia en cierta parte, según usuarios, ya que era una pieza clave en el programa.

Este año no quiso formar parte de este proyecto y hoy la podemos ver en el panel de jueces en el programa Mira quién baila, en Televisa, por lo que era de esperarse que le preguntaran que opinaba acerca de La Academia 2018, a lo que su respuesta fue contundente.

Con mis @boullevardco #depieporlamujer Una publicación compartida por lolacortesreal (@lolacortesreal) el 24 de Jul de 2018 a las 4:15 PDT

En entrevista para un programa radiofónico dijo que no había visto ningún concierto por todo lo que dice la gente, además de que señaló estar ocupada en cuestiones de trabajo.

Listooooos????? #mqb #miraquienbaila Próximamente!!! Que emoción!!! Una publicación compartida por lolacortesreal (@lolacortesreal) el 15 de Jul de 2018 a las 11:07 PDT

"A mí no me gusta verlo porque veré lo que dice la gente, la vida es tan sabia que llevo tres fines de semana en friega con funciones de teatro y no he tenido tiempo. Yo digo 'tú Dios padre sabes por qué tengo mucho qué agradecerte', pero necesito hacer a un lado esa etapa de mi vida".

Al parecer Lolita está contenta con la decisión de haberse quedado en Televisa, aunque explicó que la gente de su antigua televisora está sumamente molesta con ella.