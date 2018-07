Guillermo del Toro libre de cargos por acusación de plagio

Una demanda en contra de Guillermo del Toro por supuesto plagio en La Forma Del Agua fue rechazada por un juez federal de California, informó The Hollywood Reporter.

El juez Percy Anderson determinó que sólo hay similitudes menores entre la obra cinematográfica del jalisciense y la obra de teatro de Paul Zindel, "Let Me Hear You Whisper", de 1969.

"La Corte concluye que sólo hay similitudes menores entre el filme y el libro, que no son sustancialmente similares a la obra", dice la sentencia, que no tiene oportunidad a una queja enmendada.

En la resolución final se examinan cuidadosamente la trama, el ambiente, los temas, el modo, los diálogos y los personajes de ambas piezas.

"Aunque el guion y el filme comparten la misma premisa básica de una empleada en un laboratorio científico que decide liberar a una creatura que es sujeta a experimentos, el concepto es tan general que no puede ser protegido.

"Lo mismo es verdad para el detalle de que la empleada es motivada por impedir la muerte de la criatura y la idea básica de una persona formando una conexión con un ser no humano o animal", dice la sentencia.



Según el juez, las similitudes son tan generales que no pueden ser protegidas por los derechos de autor.



Otras similitudes provienen de estos conceptos básicos y desprotegidos, y los responsables de las pruebas no ven su trabajo (de Del Toro) como dañino o incorrecto, agrega el texto.



En febrero de este año, David Zindel, hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, presentó la demanda contra el estudio Fox Searchlight, Del Toro y el productor asociado Daniel Kraus, por supuestamente infringir los derechos de autor de la obra de su padre.



En el texto de Zindel la trama está situada en la Guerra Fría y trata sobre una mujer que se dedica a la limpieza en un laboratorio. La conserje crea un vínculo especial con un delfín, el cual va a ser diseccionado, y decide salvarlo.



En La Forma del Agua, la protagonista, Elisa, es una mujer muda que se dedica al aseo de un laboratorio militar, en plena Guerra Fría. Ella entabla una relación sentimental con una criatura marina a la que van a matar y ella busca salvar.