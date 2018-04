Demi Lovato y el traje de baño que dejó poco a la imaginación

Demi Lovato se ha mostrado muy activa en redes sociales, aunque en esta ocasión no lo hizo presumiendo un premio o un reconocimiento si no mostrando su grandioso cuerpo.



Always ride in style @ember Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el Abr 5, 2018 at 6:11 PDT

La intérprete de Tell Me You Love y Cool for the Summer, apareció en una candente posición dentro de una alberca, dejando su trasero a flote lo cual logró más de tres millones de me gusta.

Y es que al parecer la cantante se encuentra en el festival de Coachella junto a otros famosos como Justin Bieber quien no se pierde el famoso evento realizado año con año.



Coachellaaaaaa Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el Abr 14, 2018 at 12:05 PDT

Cabe mencionar que no es la primera vez que Demi aparece en atrevidas instantáneas pues anteriormente apareció en una sexy lencería color blanco la cual Lovato lucio con un escote muy atrevido generando cientos de comentarios.

"¡No hay palabras para describir lo perfecto que eres en mis ojos!"

"Explícame qué tienen que ver tus pompas con Coachella"

"Estaba a punto de pasar este AC, pensé que era un anuncio ... ¿cómo estás tan hermosa?"