Revelan la identidad del hombre que vendió drogas a Demi Lovato

El hombre que vendió las drogas que provocaron la sobredosis Demi Lovato el pasado 24 de julio tenía antecedentes penales, reveló TMZ.

Brandon Johnson, quien aparentemente fumó con ella antes de la sobredosis, fue capturado un mes antes de ponerse en contacto con la estrella.

La Policía señaló que al ser arrestado supuestamente le encontraron narcóticos, una pistola semiautomática cargada y 10 mil dólares en efectivo.

Al registrar su casa, dijeron que hallaron más armas, drogas y municiones. Johnson fue arrestado en junio y acusado de manejar en mal estado y de posesión de cocaína.



La sobredosis que sufrió la interpreté de "Tell Me You Love Me" fue ocasionada por una droga adulterada, mezcla de oxicodona con fentalino, que Johnson le proporcionó.



Lovato se encuentra en un tratamiento psiquiátrico en Chicago, luego de tener permiso temporal para salir de la clínica de rehabilitación, a las afueras de California, donde fue internada.