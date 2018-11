Dido regresa a la música con nuevo álbum y gran gira

La cantautora londinense, Dido, ha anunciado que sacará nuevo disco en el primer trimestre del 2019, contando con la ayuda en la producción de su hermano, Rollo Armstrong.



El retorno de la inglesa no se limita al quinto material de estudio de su carrera, sino también a un tour.



"¡Tengo noticias! Mi nuevo álbum, Still On My Mind, saldrá el 8 de marzo del próximo año, y ahora puedes transmitir / descargar una canción, 'Hurricanes'. MÁS ¡Me voy de gira por primera vez en 15 años! No puedo esperar", publicó la artista en su cuenta oficial de Twitter.

Dido inició con el pie derecho su carrera en 1999 con el lanzamiento de la placa No Angel, basada en los exitosos sencillos "Here With Me" y "Thank You", para luego reafirmar su posición con el tema de 2003, "White Flag".