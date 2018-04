¿Diego Boneta el primer mexicano en ser un superhéroe de Marvel?

Diego Boneta ha logrado realizar varios proyectos en la industria de Hollywood, pues se le ha visto en diferentes series y películas de talla internacional como Rock of Ages: la era del rock, o Scream Queens, donde apareció junto a la actriz Emma Roberts y la cantante Ariana Grande.



Ahora el actor comentó en su más reciente entrevista las ganas que tiene de ser parte del universo de Marvel, pues quiere ser un superhéroe, así lo expresó el mexicano durante el lanzamiento de la colección Meisterstuck Le Petit Prince, por la firma Mont Blanc celebrado en Nueva York.



"Uno de los objetivos a corto plazo que me he fijado, y sé que va a sonar muy cursi, pero es convertirme en el primer superhéroe latino de Marvel, con un personaje que no sea necesariamente latino", dijo el histrión.

Por su parte Diego también declaro ser amante de las dos culturas tanto mexicanas como americanas pues cuando no se encuentra realizando un proyecto en EU, visita a sus amigos en México.

"No considero que sea mitad-mitad soy cien por cien mexicano y cien por cien americano", reveló Boneta.

Cabe mencionar que el también cantante espera el estreno de la bioserie de Luis Miguel, en la que él encarna al famoso cantante mexicano.

Con información Quien