La reacción de Amanda Miguel luego de cancelarse la boda de su hija

Diego Verdaguer reveló para el programa De Primera Mano que fue lo que paso con la boda de su hija Ana Victoria pues, aunque ya se había anunciado una fecha para el enlace el mismo cantante dijo que se pospuso, aunque dijo desconocer los motivos.



"La pospusieron un tiempito porque están resolviendo algo entre ellos yo vi a mi hija un poquito sacada de onda, pero no le pregunte", expresó el cantante.



Por su parte cuando Amanda Miguel fue cuestionada por la prensa reveló que no hay boda, pero no reveló los motivos por los cuales quedó cancelada por lo que de inmediato prefirió entrar al escenario y no dar detalles de la relación de su hija.



No hay boda toda vida, no luego te explicó ahora vengo a otra cosa, dijo la cantante sorprendida por la pregunta de la prensa.

Cabe mencionar que Ana Victoria y Michael tienen cinco años de relación.