Critican a Diego Verdaguer por anunciar serie política

México. A Diego Verdaguer no le va nada bien en redes sociales, tras tomarse la libertad de anunciar la transmisión de un documental este 30 de abril.

Diego Verdaguer, intérprete de éxitos como "La ladrona" y "Volveré", le pide al público que no deje de ver el documental "El Populismo", desde el 30 de abril y hasta el 6 de mao a través de National Geographic, pero seguidores y no seguidores del argentino se muestran inconformes por lo que hace.

A través de Facebook le dicen:

"Querido Diego, desde mi adolescencia me ha gustado tu música, pero por favor no opines sobre la política de otros países; sabrás que estamos en campaña electoral y notaras que todo el pais está cansado de tanta corrupción por parte de los dos partidos que lo han gobernado."

Alguien más opina:

"Me estabas callendo bien, mi buen Diego; creo que eres el menos indicado de hablar de política mexicana y te doy un consejo que creo que no lo necesitas, pues ya eres una persona adulta y pero lo tuyo es la música y zapatero a su zapato."

Y en su mayoría, los comentarios que provoca Diego Verdaguer con su publicación en Facebook no son nada placenteros.

"Que horror que usted haga ese tipo d sugerencias. ¡Que decepción y que vergüenza! Me gustaba su música, pues era la que escuchaba en mi adolescencia, pero ahora usted me da asco. Usted ni mexicano es, x lo menos aquí no nació así q vaya a dar sus consejos a su paìs."