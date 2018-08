La etapa más difícil de Aislinn Derbez al quedar embarazada

Aislinn Derbez, se presentó ayer en la alfombra roja, de la serie, La Casa de las Flores, donde comparte créditos con Verónica Castro, Paco León y Juan Pablo Medina, entre otros actores.

Durante su entrada a la ceremonia, la hija de Eugenio Derbez, reveló para el portal de Las Estrellas, lo dificil que fue trabajar en sus primeros meses de embarazo.

"Sí la pasé muy mal, me estaba muriendo. Yo antes decía: 'Te embarazas y trabajas'. Cuando no hay panza no hay problema, los primeros tres o cuatro meses para mí fueron una cosa terrible. Me sentía como si estubiera enferma o cruda todo el día", expresó.

Cabe mencionar que la actriz, debutará el día de mañana en una de las series más esperadas del año, pues será muy interesante volver a verla en la pantalla chica, tras varios meses de ausencia ya que se ha dedicado al cien por ciento, de su esposo Mauricio Ochmann y su hija Kailani.