Mayeli Rivera no agradece el apellido de la familia Rivera

Luego del proceso de divorcio que están atravesando Mayeli Rivera y Lupillo Rivera varios medios de comunicación han buscado a la empresaria para que revele como está atravesando dicha separación.



Hace unos días la aun esposa del Rey del Corrido, fue entrevistada por las cámaras de El Gordo y la Flaca, donde reveló que ella ha logrado todos sus propósitos por ella misma, y no por el apellido de su familia política los Rivera.



A mí nadie me hizo, a mí me hizo Dios, me hicieron mis papás y me hice yo, aquí no pesa ningún apellido, porque si no imagínate, dijo Mayeli.