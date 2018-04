Dua Lipa y Calvin Harris lanzan el próximo hit "One Kiss"

Desde que Dua Lipa alcanzó fama mundial varios artistas han querido colaborar con ella algunos afortunados son el rapero Sean Paul, Martin Garrix y Zara Larsson entre otros.



Ahora Calvin Harris quiere probar suerte con la sensual cantante, ya que sacaron a la luz su más reciente colaboración juntos, denominada One Kiss, ambos famosos habían dado escasas pistas en sus redes sociales.



"¡¡Lo amo!! Tuve que escucharlo 2-3 veces, ¡pero estoy enganchado! Bailando alrededor de mi habitación a las 6 de la mañana antes del trabajo. Me encanta el ambiente, soy una muñeca vieja, así que esto me lleva de vuelta a los 90 cuando me enamoré de la música house.oxox".

¡Dios mío, es increíble! ¡Estoy tan enamorado de la canción! buen trabajo @calvinharris y @dualipa