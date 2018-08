Dulce María se describe tal cual en su más nuevo sencillo

Sensible, perseverante y apasionada es como se define la cantante Dulce María, quien, a través de su nuevo sencillo, "Lo Que Ves No Es Lo Que Soy", busca proyectar su verdadera personalidad y que el público la conozca tal cual es.

Así lo aseguró la joven, de 32 años, quien, para lograr esta proyección, tuvo que reencontrarse consigo misma.

""En lo que me estoy enfocando en esta canción es en describir todo lo que hay detrás de una vida de giras, de vivir en aviones, lejos de casa, estar en un concierto, pero, en el fondo, sentirte sola, no saber quién eres o qué estás haciendo. De eso habla la canción, pero con humor", afirmó en entrevista.

Su incursión dentro del mundo del entretenimiento surgió hace 28 años. Desde ese momento no ha parado.

Sin embargo, poco a poco empezó a olvidar su esencia, su motivación, su pasión, lo que la llevó a ir en contra de todos y anteponer sus gustos con el objetivo de no convertirse en una "marioneta" manipulada por otros.

"Llegó un punto donde sí estaba como apagándome, y pensé: 'no puedo seguir siempre haciendo lo que se supone que la gente espera' porque siempre los productores tratarán de que embones en lo que está sonando actualmente".

"Esta etapa es justo esa revolución interior porque llevo muchos años en esta carrera, pero finalmente no estoy contando mis historias, lo que yo quiero", expresó.

El mensaje que la cantante transmite a sus fans siempre ha sido el luchar por los sueños y no permitir que nadie se interponga en ellos; eso mismo aplicó la ex RBD al momento de tomar la decisión de crear su nuevo disco, Origen, con el que regresa a su esencia más básica y que presentará, en su mayoría, en su show del próximo 5 de octubre, en el Teatro Metropólitan.

"Es un recorrido de mi historia.

Este proyecto me devolvió la chispa, la motivación de seguir adelante.

"Estoy regresando a lo que me hizo dedicar a esto desde un principio. Ahora puedo tener una libertad de hacer mi propio trabajo. Si me equivoco, me equivoco yo".

Además de su sencillo, que se estrenará a mediados del próximo mes junto con el videoclip, la también actriz espera el estreno de la cinta Más Allá de la Herencia, grabada hace un año y que busca llevar el mensaje de conciencia por el cuidado del medio ambiente.

Por otro lado, la joven está abierta a la invitación del productor Pedro Damián para participar en la telenovela Like, una adaptación del melodrama Rebelde, de 2006.

En cuanto al tema personal, Dulce María espera que pronto se convierta en madre al lado de su actual novio, Francisco Álvarez.

ASÍ LO DIJO

"Siempre les digo a mis fans que sigan sus sueños, hacer lo que nos hace felices, defender nuestros ideales, creencias. Ahora soy yo la que lo está haciendo".