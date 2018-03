Édgar Vivar lamenta que no le llamen para trabajar en tv

México. El actor Édgar Vivar, quien se hiciera famoso por haber interpretado personajes como “El Señor Barriga” y al “Ñoño” en “El Chavo del Ocho”, reconoció que para él es mucho más fácil encontrar trabajo en Sudamérica que en México, su propio país.

Édgar Vivar señala que la razón habría que preguntarla a los productores.

"No me han hablado para hacer televisión. De las pocas cosas que me han hablado para hacer televisión, no me gusta”.