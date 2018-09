A Eduardo Yáñez por poco lo linchan en Hidalgo

Eduardo Yáñez habría perdido nuevamente los estribos y golpeó a un señor de sesenta años en Zempoala, Hidalgo, y por ello, estaría a punto de ser linchado junto con la producción de la teleserie "Falsa Identidad".

Lee también: Fernando Carrillo saca a la luz secreto de Adela Noriega

Conviviendo con las fans para #falsaidentidad desde Zempoala,Hidalgo. Una publicación compartida por Eduardo Yañez (@eduardoyanezofc) el 31 de Ago de 2018 a las 9:04 PDT

Eduardo Yáñez nuevamente se mete en un problema, tras haber agredido físicamente a un señor adentro de su casa, al descubrir que le tomaba video con su celular mientras él grababa unas escenas para su nueva teleserie.

Lee también: Mariana Ávila sufrió bullying en "Reto 4 Elementos"

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, el hecho ocurrió el pasado sábado durante las grabaciones de la serie de Telemundo "Falsa Identidad", en el pueblo de Zempoala, Hidalgo.

Ahí, Yáñez, de 57 años de edad, golpeó a un señor de 60 años, lo que casi provoca que lo lincharan, poniendo de igual forma en riesgo a todo el staff ahí presente.

Muy buenos días. Gracias Zempoala! Una publicación compartida por Eduardo Yañez (@eduardoyanezofc) el 3 de Sep de 2018 a las 6:42 PDT

A través de unos audios que publica la revista TV Notas, personal de la producción hace este tipo de comentarios:

Estamos corriendo peligro todos"; "la gente aquí se portó de primera..."; "El señor dijo que quería una disculpa de Eduardo, y a todo el pueblo, si no, vamos con toda la banda y le partimos su m..."; "Yo se los dije hace tres meses: este güey tiene pedos psicóticos"; "Él (Eduardo) se metió adentro de su casa a pegarle...".

Un reportero de la revista TV Notas viajó a Zempoala y narra que le contaron que supuestamente don Mario (el señor afectado), estaba mandando un mensaje con su celular.

Yáñez volteó a mirarlo y le preguntó qué le estaba mirando. El señor le contestó que no le estaba haciendo nada, y el actor le contestó: "Déjame hacer mi trabajo. No me estés interrumpiendo".

Mateo Corona! Una publicación compartida por Eduardo Yañez (@eduardoyanezofc) el 1 de Sep de 2018 a las 2:24 PDT

Yáñez se acercó molesto y le dijo: ‘te estoy hablando, que no me mires, deja de grabarme, pin$%& indio de mie&$@’. Don Mario le contestó: ‘mie&$@ tú, compa, yo no’, y entonces Yáñez le soltó un trancazo al señor, que lo hizo azotarse contra la pared".

El señor no se defendió.

No esperaba que Yáñez reaccionara así. Le dejó la cara roja del golpazo que le dio. Yo le dije al señor: 'vaya a ver a sus familiares y ahorita no se la va acabar el cab$%&. Ahorita que venga le vamos a dar una pin$%& arrastrada que no se la va a acabar, a ver si así se le quita lo cab$%&'".

En octubre de 2017, Eduardo Yáñez cacheteó al reportero Paco Fuentes, tras hacerle preguntas de su vida privada, cosa que no le pareció a actor.

Paco Fuentes recurrió a la policía para explicarle lo sucedido y posteriormente fue llevado a un hospital para recibir atención medica.

Días después de la agresión, Yáñez ofreció una disculpa al periodista a través de su cuenta en Twitter.