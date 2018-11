Eduardo Yáñez llama gay a Daniel Bisogno y Gustavo Adolfo

Eduardo Yáñez estuvo como invitado en la Saga, canal de YouTube dirigido por Adela Micha, durante la charla el actor hizo fuertes confesiones sobre el reportero que golpeó el año pasado, acción que marcó su carrera profesional.

Por si fuera poco el histrión contó que otro reportero, cuestionó a su mamá por lo que muy molesto le dijo de cosas, por si fuera poco mencionó que no tenia problemas con la comunidad gay pues dicha persona lo acusó de atacar a la comunidad, por lo que él se defendió asegurando que tiene muchos "amigos" que son gay como Daniel Bisogno y el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Yo no atacó a los gays yo tengo muchos amigos gays como Bisogno, Gustavo Adolfo Infante nunca los he atacado, yo nunca me he metido con ellos la verdad y ellos sí se han metido conmigo.