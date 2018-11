Eduardo Yáñez y lo que dijo del reportero que golpeó

Mucho se ha dicho sobre como Eduardo Yáñez a tratado a la prensa pues en distintas ocasiones, el actor ha mencionado que no le gusta dar entrevista y muchos menos que le pregunten acerca de su vida personal, pues desde aquella vez que el histrión golpeó a un reportero todo cambió para el famoso.



Ahora el mexicano acudió al canal La Saga de Adela Micha donde habló sobre su incidente con el periodista Paco Fuentes, quien lo demando y aseguró que no se arrepiente por haberlo golpeado.

No, no de ninguna manera, pedí disculpas por que sé que me enoje demás pero perdón a ese baboso, dijo el actor.