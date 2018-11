Efemérides de Espectáculos del 29 de noviembre

En el día 29 de noviembre nacieron los actores Ludwika Paleta, Diego Boneta, Julio Alemán, Concha” Velasco; el cantautor Silvio Rodríguez; los cineastas Garry Shandling y Busby Berkeley; así como los músicos John Mayall y Chuck Mangione.

Además murieron los actores Natalie Wood, Van Williams y Cary Grant; los músicos Daniel Zambrano y George Harrison; el compositor Ernesto Lecuona; los directores Budd Boetticher, Mario Monicelli y Helvio Soto, así como el diseñador Emilio Pucci.

1895.- Nace el director de cine, teatro y coreógrafo estadunidense Busby Berkeley. Dirige los ballets de las comedias musicales más célebres de los 30 como “La calle 42” y filmes como la serie de “Gold diggers” o “Armonías de juventud”. Muere el 14 de marzo de 1976.

1928.- Nace la cantante estadunidense Yolande Betbeze Fox. Ganadora del concurso Miss América en 1951, se le recuerda por negarse a desfilar en traje de baño y por lo cual rompe su contrato. Activista contra la pena de muerte y a favor de los derechos civiles. Produce obras en Broadway. Muere el 22 de abril de 2016.

1935.- Nace en Estados Unidos la actriz, escritora y directora estadunidense Rose Diane Lanier, mejor conocida como Diane Ladd. Sobresale por su trabajo en películas como “Chinatown”, "El caso de la viuda negra", "Bésame antes de morir", "El asedio" y "Wild at heart". Ganadora de 35 premios internacionales.

1933.- Nace el músico británico John Mayall, llamado "El gran padre blanco". A principios de los 60 funda la banda The Bluesbreakers, en su larga trayectoria es mentor de Eric Clapton, Peter Green, Jack Bruce, John McVie y Mick Taylor, a quienes enseña los arcanos del blues negro. En 2017 lanza “Talk about that”, una álbum con temas nuevos; anuncia para 2019 su próximo álbum.

1933.- Nace el político, cantante y actor de cine, teatro, televisión Julio Alemán. Su nombre completo es Julio Méndez Alemán. A los 21 años debuta en teatro y hasta 1997 interviene en más de 30 puestas en escena. Actúa en al menos 150 filmes y participar en la primera telenovela mexicana, “Senda prohibida” en 1958, a la que siguen otras tres decenas. También político, es diputado local y federal; de 1990 a 1994 secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Muere el 11 de abril de 2012.

1935.- Muere en Monterrey el maestro de música Daniel Zambrano, saxofonista mexicano, intérprete y compositor. Fundador y primer director de la Academia Beethoven, una de las más importantes en el estado de Nuevo León. Impulsor de la música sacra y de concierto. Nace el 20 de abril de 1880.

1939.- Nace la actriz, cantante y bailarina española Concepción “Concha” Velasco. Inicia su carrera a los 15 años, a finales de los 60 se convierte en “la chica ye-yé”, prototipo de mujer jovial. Filma más de 80 películas, trabaja en series como “Las chicas del cable” y presenta programas de televisión, teatro, graba nueve discos. En 2013 recibe el Goya de Honor por su trayectoria y gana dos veces el Premio Nacional de Teatro, la Medalla de Oro de las Bellas Artes. En 2014 publica sus memorias, “El éxito se paga”.

1940.- Nace Charles Franck “Chuck” Mangione, músico jazzista y compositor. Con una intervención en el cine con la música de la película “Los hijos de Sánchez", por la que se hizo acreedor a un Globo de Oro y un Grammy. Ha grabado más de 30 producciones discográficas, es reconocido por la obra “Feels so good” de 1977.

1940.- Nace Denny Doherty. Integrante del cuarteto The Mamas and The Papas, el cual pasa a la historia como una de las principales formaciones de folk-pop vocal surgida a mediados de la década de los 60. Muere el 19 de enero de 2007.

1946.- Nace el locutor argentino Juan Alberto Badía. Sobresale tanto en radio como en televisión en programas como "América 2" y "Una buena idea", con el que gana los premios Martín Fierro por Mejor Programa y Mejor Animación, entre otros. Fallece el 29 de junio de 2012 por un cáncer de mediastino.

1946.- Nace el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Uno de los más importantes creadores de la "nueva trova cubana". En 1975, con ocho años de profesión y cientos de canciones compuestas por él, graba su primer disco en solitario, "Días y flores". Entre sus mayores éxitos, de 400 temas y 20 álbumes, están "El unicornio azul" y "Ojalá".

1949.- Nace el actor, director y guionista estadunidense Garry Shandling. Durante seis años es la estrella del exitoso programa de la HBO "The Larry Sanders show", en el cual suma múltiples nominaciones al Emmy y premios Cable Ace. Obtiene el Emmy en 1998 (con Peter Tolan) por Mejor Guion de una serie de comedia. Fallece de un infarto el 24 de marzo de 2016.

1960.- Nace la actriz estadunidense Cathy Moriarty en el Bronx, Nueva York, quien destaca por sus actuaciones en películas como "En el punto de mira", "Olvídate de París", "Casper", "Gloria" y "Otra terapia peligrosa "¡Recaída total!".

1961.- Nace el actor estadunidense Tom Sizemore. Interviene en varias películas bélicas como "Salvando al soldado Ryan", "Pearl Harbor" y "Black Hawk down". También trabaja en "Cazador de sueños", "La reliquia" y "Enemy of the state". En 2017 es acusado de abuso sexual contra una actriz de 11 años.

1964.- Nace el actor estadunidense Don Cheadle. En 2005 es nominado para el Oscar por su interpretación de "Paul Rusesabagina" en el filme "Hotel Rwanda". En 2005 dirige el filme “Tishomingo blues” y en 2015, “Miles ahead”. Interpreta al “coronel James Rhodes” en películas como “Ironman”, “La era de Ultrón” y “Civil War”.

1965.- Nace el cantautor japonés Yutaka Ozaki. Considerado uno de los artistas de rock and roll más importantes de Japón. Lanza más de 10 álbumes. Muere de edema pulmonar el 25 de abril de 1992, a los 26 años.

1968.- Nace Jonathan Knight. Integrante del grupo New Kids on the Block, el cual logra concentrar grandes masas de fans en los 80, y éxitos como "Hangin tough", "Step by step", "You got it" y "Tonight". La banda se separa en 1994 y eél se retira de la industria del entretenimiento.

1976.- Nace la actriz estadunidense de comedia Anna Kay Faris. Actúa en películas como "Scary movie", "The house Bunny", "El oso Yogi", "Lost in traslation", “El dictador” y “Overboard”. Protagoniza la serie “Mom”.Dobla la voz en cintas como “Alvin y las ardillas 2”, “Lluvia de albóndigas” y “The emoji movie”.

1978.- Nace la actriz polaco-mexicana Ludwika Paleta Paciorek. Trabaja en cine, teatro y televisión. Comienza su carrera con las telenovelas infantiles “Carrusel” de 1989 y “El abuelo y yo”. Recientemente estuvo en la serie “La querida del centauro” y en la cinta “Rumbos paralelos”, además de obras como “Los hijos también lloran”.

1981.- Muere en un accidente naval la actriz estadunidense Natalie Wood. Comienza su carrera como estrella de cine infantil, es nominada al Oscar en tres ocasiones por sus actuaciones en "Rebelde sin causa", "Esplendor en la hierba" y "Amores con un extraño". Otro de sus grandes filmes es “West side story” (“Amor sin barreras”). Nace el 20 de julio de 1938.

1986.- Muere el actor Cary Grant, quien en realidad es llama Alexander Archibald Leach. En 1920 viaja a Estados Unidos, donde trabaja en musicales en Broadway; 11 años después se traslada a Hollywood, donde se convierte en estrella. Filma más de 70 películas y protagoniza algunos clásicos de la comedia de enredo, además de cuatro cintas de Alfred Hitchcock, entre ellas "Atrapa al ladrón" e “Intriga internacional”. Nace el 18 de enero de 1904 en Bristol, Inglaterra.

1990.- Nace el cantante y actor mexicano Diego González, conocido como Diego Boneta. Conocido por interpretar a "Rocco" en la novela mexicana "Rebelde". Lanza su primer álbum titulado "Responde" y en 2008, "Índigo". Participa en los filmes “The titan” y “Rock of ages” con Tom Cruise, así como en la serie “Scream queens”. Interpreta a Luis Miguel en la bioserie de ese cantante.

1992.- Muere Emilio Pucci de Basento, diseñador de modas, político y deportista italiano. Integra la selección olímpica de ski de su país en 1934 y su primera incursión en el terreno textil se da al encargarse de sus uniformes; en 1965 es electo para conformar el parlamento. Sus diseños sobresalen por sus colores brillantes y sus estampados. Abre boutiques en todo el mundo. Nace el 20 de noviembre de 1914.

2001.- Muere de cáncer pulmonar el músico, compositor, cantante, productor y actor británico George Harrison, uno de los cuatro integrantes de The Beatles. Creador de temas como "Something" y "My sweet lord". Impulsa en 1971 el Festival por Bangladesh, primer concierto de rock con fines benéficos. Nace el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra.

2002.- El grupo estadunidense Backstreet Boys interpone una demanda millonaria por 100 millones de dólares contra Zomba Recording Corporation, empresa de la que es filial su sello Jive Records, por incumplimiento de contrato, interferencia en su desarrollo, competencia desleal y abuso de marca.

2003.- Estrellas internacionales de la música como Bono, The Corrs, Beyoncé, Brian May y Roger Taylor del grupo Queen y otros grandes participan en el concierto “46664” de la Fundación de Nelson Mandela contra el Sida, en respuesta al llamado para ayudar en la lucha contra esa enfermedad. El concierto es transmitido a todo el mundo por Internet.

2004.- Muere de cáncer el actor estadunidense John Drew Barrymore, padre de la también actriz Drew Barrymore y parte de la dinastía de histriones con ese apellido. Actúa en cintas como “The sundowners”, “High Lonesome” y “The city sleeps”, así como otras en Europa. Nace el 4 de junio de 1932.

2005.- El cantante Luis Miguel enciende con su calidad y carisma a casi 20 mil personas a quienes hace sentir a "México en la piel", durante un concierto celebrado en la Arena American Airlines de Miami, concierto aplazado casi un mes por el paso del huracán Wilma.

2007.- Por contribuir a la difusión de la cultura hispana mediante su carrera cinematográfica, la actriz española Penélope Cruz recibe una medalla de oro durante la gala del Instituto Español de la Reina Sofía en Nueva York.

2008.- Luego de 15 años de ausencia, la espera termina y Madonna brilla en el escenario del Foro Sol, de la Ciudad de México, donde 50 mil personas la aclaman en el primero de dos conciertos que da como parte de su gira "Sticky & Sweet".

2009.- El cantautor colombiano Juanes es galardonado en Bogotá, Colombia, con el Premio Nacional de Paz 2009 en la categoría honoraria, por su trabajo en favor de las víctimas del conflicto colombiano a través de su fundación Mi Sangre.

2009.- Muere Solange Magnano, modelo y Miss Argentina en 1994, tras una operación estética. Trabajaba con el diseñador Roberto Piazza y tenía su agencia. Nace el 12 de enero de 1971.

2009.- La intérprete Chavela Vargas da a conocer su accidentado periplo vital en las páginas del libro "Las verdades de Chavela", escrito por María Cortina y presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, En él informa sobre amigos, amores, el alcohol, su lucha, premios y sobre su canto desgarrador.

Madonna. Foto AP

2010.- La cantante estadunidense Madonna inaugura en la Ciudad de México el primer gimnasio de la franquicia Hard Candy Fitness, una asociación entre la artista, su administrador Guy Oseary y Mark Mastrov, el fundador y director ejecutivo de 24 Hours Fitness.

2011.- El médico de Michael Jackson, Conrad Murray, es condenado a cuatro años en prisión por haber causado la muerte del “rey del pop”.

2011.- El padre de Amy Winehouse, Mitch, subasta el vestido blanco escotado con cinturón rojo que la cantante usó en la portada del disco "Back to black". Lo adquiere la Fundación Museo de la Moda de Chile, por 43 mil 200 libras, que son destinados a la fundación de la intérprete para apoyar a jóvenes con adicciones.

2012.- El director Zack Snyder decide quitarle al personaje de "Superman" los calzoncillos rojos que utilizaba en la nueva película de "El Hombre de Acero".

2012.- Los cantantes Britney Spears y Will.i.am estrenaron el video de “Scream and shout”, tercer sencillo de la producción del integrante de Black Eyed Peas.

2014.- Muere por cáncer de páncreas la cantante de música vernácula Valentina Leyva. Intérprete de cabecera del compositor Federico Méndez. Participa en el Tercer Festival de la Canción Ranchera, donde ganó el primer lugar.

2015.- El grupo mexicano Flans celebra su 30 aniversario con un concierto ante 10 mil personas en el Auditorio Nacional, donde Ilse, Ivonne y Mimí hicieron un recorrido por los éxitos que las convirtió en uno de los iconos del pop de América Latina.

2016.- Fallece por insuficiencia renal el actor Van Zandt Jarvis Williams, conocido como Van Williams. Obtiene fama al personificar al superhéroe “Britt Reid” en la serie de televisión “El avispón verde”. Inicia su carrera en 1958, al año siguiente fue requerido en la serie televisiva “Bourbon Street latido”, a la que siguen “Surfside 6”, “Los Hillbillies de Beverly”, “El magnate” y “Las calles de San Francisco”, entre otras series. En el cine actúa en “Tall Story”, “Los cuidadores” y “Dragón: La vida de Bruce Lee”. Nace el 27 de febrero de 1934 en Texas.

2017.- Muere Rocío Gancedo, modelo y participante de la versión argentina de “Big Brother” en 2011. En un principio se presupone que Magallán Gancedo, su apellido completo, se había suicidado, pero luego su caso es manejado como “muerte dudosa”. Actúa en teatro, posa para Playboy, incursiona en política.