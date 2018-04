Eiza González y las primeras imágenes de su nueva película

Eiza González está logrando una gran carrera en Hollywood prueba de ello fue su primer protagónico para la película Paradise Hills la cual se está grabando en España donde la mexicana se ha dejado ver por sus calles de una manera muy sensual.



Ahora la actriz sorprendió a sus millones de seguidores compartiendo una instantánea en redes donde aparece junto a Emma Roberts con quien comparte créditos en el filme de ciencia ficción.



La también cantante ya había aparecido en otros proyectos como Baby Driver donde encarnó a una villana experta en armas.



#ParadiseHills @daniellemacdonald @awkwafina Una publicación compartida por Emma Roberts (@emmaroberts) el Abr 10, 2018 at 5:49 PDT

Por su parte los fanáticos de Eiza desearon la mejor de las suertes en su nuevo filme el cual la podría hacer acreedora al próximo Oscar, recordemos que en la pasada ceremonia la interprete debutó como una de las presentadoras del magno evento.

"¡Muy bien por ti! Me da mucho gusto que estés alcanzando tus sueños. Y esto es solo el comienzo. Bring Mexico to the highest mountain!"

"Qué bonito que una mexicana este haciendo tanto muchos éxitos @eizagonzalez"

"Estas haciendo cosas enormes.... Felicidades preciosas me encanta verte así triunfando y callándole la boca a todos aquellos que te quieren ver derrotada"