Famoso actor de "Vecinos" sufre aparatosa caída de un árbol

El actor y comediante, Pablo Valentín, quien da vida a "Pedro" en el programa "Vecinos", sufrió una fuerte de caída de un árbol que está en su casa y es que el histrión decidió cortar una rama, pero perdió el equilibrio y cayo al vacio.

Leer más: Mauricio Clark reveló que su homosexualidad es parte del pasado

Pablo Valentin. Una publicación compartida por Artistas en México (@famososmexico) el 18 de Oct de 2015 a las 11:38 PDT

El fuerte golpe lo llevó más de mes y medio al hospital de acuerdo con Televisa Espectáculos.

Leer más: "El Canelo" Álvarez presume a su hermosa hija menor

El actor @elpablovalentin, fue hospitalizado por una caída que sufrió. Platicamos con él y nos dio todos los detalles. #TelevisaEspectáculos. ¡Te deseamos una pronta recuperación! pic.twitter.com/HXvWlNgrGC — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) 19 de julio de 2018

"Vi una barda, que todavía me puse más alto de lo que esta digamos esa la terracita de mi casa, entonces yo muy audaz, muy ágil, muy intrépido, muy capaz, camine por una bardita que era mucha más angosta que mis pies, pero llegue bien a donde estaba la rama, la cosa es que ya cuando corte la rama me ganó el peso de la misma no aguarde el equilibrio y me fui para abajo", dijo el famoso.



Verónica querida!! En realidad, estaré como nuevo, en menos tiempo del que se dijo. Mas es importantísimo decir que tu mensaje es hermoso, y alimenta éste órgano, que por cierto y afortunadamente, funciona perfecto! El corazón. Gracias, gracias, gracias!! — Pablo Valentín (@elpablovalentin) 19 de julio de 2018

Los resultados de la caída fueron cuatros huesos rotos, reveló el histrión, además se le desprendieron algunos músculos, pero aseguró que no fue necesario operarlo.