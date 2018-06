Así lucia la exactriz Mia Khalifa antes de ser famosa

La ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa, sacudió las redes sociales al mostrar una imagen comparativa de cuando tenía un poco de sobrepeso y otra donde muestra todo lo contrario.



La ahora youtuber dijo a sus más de ocho millones de fans como logró tener el cuerpo perfecto el cual siempre presume con orgullo.

"Aquí va mi #transformationtuesday: La vida es acerca del equilibrio. Para mí, es equilibrar mi pasión y mi amor por la comida con mi salud. La gente me pregunta todo el tiempo cómo como mucho y me mantengo delgada: NO SIEMPRE HE SIDO TOTALMENTE DELGADA Y TOMA UNA MI... TONTA DE TRABAJO FO... No son "buenos genes" o un "metabolismo joven". Son 5 días de trabajo en el gimnasio cada semana para poder ir a una excursión culinaria libre de culpa cada pocos meses y ser capaz de ahogar mi proteína en una salsa de morel cremosa sin luciendo como un tackle ofensivo para los Washington Redskins. De todos modos, el punto es, trabaja duro, come carbohidratos", escribió Mia.



"Te ves increíble trabajo impresionante".

"Estuviste hermosa antes de dejar que brille más a través del trabajo duro y la dedicación. Gran trabajo Mia".

"Dejó a la novia que tengo y la derecha que quiero tener".