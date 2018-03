"El Borrego" Nava y el por qué bajó 23 kilos en tan sólo un mes

México.Juan Carlos "El Borrego" Nava, de 49 años de edad, sorprende con un cambio drástico en su persona. ¡Bajó 23 kilos por salud! En tan sólo dos meses logró quitarse 23 kilos de encima, gracias a unos productos españoles basados en la cetosis.

"El Borrgo" Nava, en entrevista con TV Notas, comparte que esta ha sido una de las mejores decisiones tomadas en su vida, ya que está de por medio su salud.

"El Borrego" Nava comenta que mide 1.70 y hoy su peso es de 91 kilos; antes pesaba 114 kilos. Se descuidó de su persona, empezó a comer de más, a no hacer ejercicio y su apariencia fue cambiando considerablemene.

"Estoy muy sano y no he tenido descompensación alguna, además estoy haciendo ejercicio."

"No te das cuenta y te preocupas más por otras cosas, pero hace unos meses me hice unos estudios y sí me preocupé".