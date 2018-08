Mario Bautista quiere enamorar a sus fans con "Baby Girl"

Mario Bautista está enamorado de su trabajo y disfruta concentrarse en sus proyectos, por lo cual está dedicado al lanzamiento de su sencillo "Baby Girl".

Leer más: Testigo dice porqué deportaron a Mario Bautista



El influencer y cantante dijo que disfrutó realizar la canción que se estrena este viernes en todos los mercados y en la que colaboró con Lalo Ebratt.

Leer más: Mario Bautista disfruta del bello puerto de Mazatlán



"Si hay tiempo para el amor, y yo estoy enamorado del trabajo y de lo que está surgiendo. Tenemos un nuevo tema al que cuido como a nadie.



"Lo produjeron Yera, Lalo Ebratt y Skinny Happy. Fue un desarrollo muy amigable, muy disfrutable. Creo que es una canción que todos disfrutaremos", expresó Mario en conferencia de prensa.

Bautista, quien va a participar en el Latin Showcase de Billboard este viernes, dijo que tiene la intención de continuar grabando canciones con diferentes estilos, ya sea R&B, pop o hasta funk.



Con Trapical, que son los productores del disco, dijo que hizo muy buena amistad y espera presentar con ellos el tema en un futuro no muy lejano.



Ahora con imagen de cabello largo, y mucho más extrovertido que antes, Mario dijo que se nota que ya creció y está madurando.



"Me conocieron a los 17, ya tengo 22. Estoy en un momento donde me siento muy a gusto conmigo mismo y quiero continuar sintiéndome así. Me gustó cómo me quedó el pelo, me sentí súper cool cuando lo vi en el espejo y no necesité peinarlo... así que así quedó por el momento".