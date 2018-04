"El Capi" Pérez se casa y mira qué le promete su pareja

México. "El Capi" Pérez, popular presentador de televisión Azteca, se casa mañana con su prometida, y en la víspera de la celebración, ella le manda un mensaje llegador en redes sociales.

A "El Capi" Pérez su novia le expresa cuánto lo quiere, y le promete que siempre estará a su lado como su mejor amiga.

Una publicación compartida por HolaEnfermera (@holaenfermera) el Dic 25, 2017 at 8:32 PST

"Esto es lo que te prometo que será nuestra vida juntos (…) prometo hacerte siempre de desayunar tu huevito con cátsup que te gusta (…) mi mano siempre será tu apoyo para subirnos a la montaña rusa (…) nunca me voy a cansar de escuchar tus chistes ni las canciones de Valentín Elizalde" dijo en el video la novia de "El Capi" Pérez.

También habló su sentir sobre su próxima boda, lo que la tiene muy emocionada por su enlace matrimonial, que se realizará en Cancún.





"Te veo en el altar, ya me tengo que ir, por qué le voy a ayudar a empacar, ó sea llevaba 25 pares de zapatos en la maleta y mi vestido qué, ni modo que me lo lleve en la cabeza, no puedo, bye."