"El Chapo de Sinaloa" sufre accidente en California

"El Chapo de Sinaloa" sufrió un accidente durante el concierto que ofreció este fin de semana en Rowell Ranch Rodeo, California, el cual le provocó una fractura en su brazo.

En distintos portales de noticias se informa que el cantante de temas como "Le hace falta un beso" y "La noche perfecta" decidió realizar su presentación montado a caballo, y uno de los equinos le jugó una mala pasada. Lo tiró en medio de una de sus interpretaciones.

En cuanto cayó al suelo, de inmediato fue auxiliado por el equipo de seguridad que se encontraba en el lugar. La escena provocó incertidumbre entre su público, ya que tardó para levantarse.

Tras varios minutos de angustia, "El Chapo" explicó:

Les ruego me disculpen, obviamente no podré montar los caballos nuevamente porque la mano con la que agarro la rienda parece que se me fracturó, pero voy a intentar seguir cantando mis canciones para ustedes".