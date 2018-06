No creerás quien le robó el corazón al hijo de Mayrín Villanueva

Héctor Suárez Gomiz se convirtió en consuegro de los actores Mayrín Villanueva y Jorge Poza, pues sus hijos llevan poco más de un mes de novios, el también conductor dio la noticia al programa Ventaneando.



Te amo guapa Una publicación compartida por Sebastian Poza (@sebastianpoza) el 10 de Jun de 2018 a las 3:46 PDT

"Ya me hizo consuegro de Mayrín y de Jorge, son mis consuegros yo feliz, pero a quien le deben de preguntar como marcha eso es a ella o a él", dijo Suárez.



Ximena dijo que un simple like en la cuenta de Instagram del joven actor fue suficiente para que ambos empezaran una conexión en donde asegura estar muy feliz además mencionó que sus suegros y cuñados se llevan de maravilla con ella.



El papá más amoroso y presente!!! Te amamos tanto @eduardosantamarinamx Una publicación compartida por Mayrin Villanueva (@mayrinvillaneva) el 17 de Jun de 2018 a las 3:42 PDT

"Es una familia increíble tanto como de la parte de Jorge como la de Mayrín, Eduardo me cae increíble los hermanos de Sebastián me llevo bien con ellos yo veo la manera en la que se quieren y la verdad me parece una familia muy bonita", expresó Ximena.