LeBron James podría realizar una película de comedia

El flamante jugador de Los Angeles Lakers de la NBA LeBron James negocia protagonizar una comedia para el estudio Paramount, según reveló hoy el medio especializado Variety.

LeBron James/AP

Leer más: 'Ant-Man and the Wasp', la nueva era de las heroínas en Marvel

A la espera de si fructifican las conversaciones para ser la estrella de la película, lo que sí está confirmado es que James será productor de esta comedia, a través de su compañía SpringHill Entertainment, y que del guión se encargará Steve Mallory.

Leer más: Ellos estarán en el segundo capitulo de la película 'It'

No sería la primera vez que James se pone frente a las cámaras puesto que debutó en la interpretación con un rol secundario en "Trainwreck" (2015), una comedia que protagonizó y escribió Amy Schumer y que contó con la dirección de Judd Apatow.

El aclamado jugador/AP

Tras perder la última final de la NBA frente a Golden State Warriors, James dejó los Cleveland Cavaliers y fichó recientemente por Los Angeles Lakers, con quienes firmó por cuatro temporadas y 154 millones de dólares.

Al margen de los alicientes deportivos, la incorporación de James al equipo angelino se interpretó también como un intento del baloncestista por impulsar su carrera en Hollywood.

Su productora SpringHill Entertainment, cofundada junto a su amigo Maverick Carter, firmó en 2015 un acuerdo con el estudio Warner Bros. para colaborar en el desarrollo de proyectos.

SpringHill lanzó la serie "Survivor's Remorse" en la cadena Starz, produjo el documental sobre deportes "Becoming" para Disney, probó suerte con la serie de animación "The LeBrons" y dio a luz un show para la NBC llamado "The Wall".

Entre sus proyectos futuros destaca el "remake" de la comedia "House Party" (1990) y, por encima de todo, la nueva versión de "Space Jam" (1996), la famosa cinta protagonizada por Michael Jordan y que, en esta ocasión, encabezaría James.