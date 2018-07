El calvario por el que está atravesando Sabine Moussier

Sabine Moussier está pasando por un mal momento, tanto de salud como legal, pues reveló para las cámaras de "Un Nuevo Día", que su casa fue hipotecada por su expareja y padre de sus hijos.

"Me hicieron una muy mala jugada, hipotecaron mi casa sin que yo lo supiera, el papá de mis hijos, y bueno estoy tratando de cerca eso, adelante es increíble como la ley diga pues sí, ni es tu firma, ni es tu nada, no lo hiciste tú, entonces es cuando dices híjole que pasa con la ley mexicana", expresó la villana de las telenovelas.



Por otro lado, explicó que después de someterse a una cirugía de cadera todo se complicó, por lo que decidió tomar medicamento muy fuerte, para poder realizar su trabajo dentro de una telenovela.



De repente me quedo sin moverme sin caminar cambié de doctor y claro cuando me vieron me dijeron, estas destrozada y entonces empecé con morfina, eran parches de morfina..., expresó Sabine.