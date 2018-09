Viví todo un estrés: nuevo vocalista de banda El Recodo

Banda El Recodo presentó esta tarde en Mazatlán durante conferencia de prensa a Ricardo Yocupicio Ulloa, su nuevo vocalista. "Viví todo un estrés en este proceso, pero volvería a vivirlo todo porque ha valido la pena", dijo el joven cantante.

En reunión con medios de comunicación, Poncho Lizárraga, Joel Lizárraga y Charly Pérez presentaron a Ricardo como la nueva voz de la agrupación sinaloense.

Charly Pérez señala que se va contento y agradecido.

Me voy feliz. Siempre tuve ganas de estar en El Recodo. Le doy gracias a Poncho, Joel y laseñora Chuyita por la oportunidad. No es fácil cantar con El Recodo. Es un honor haber estado en la agrupación y simplemente les digo: ¡Gracias!"

Charly continuará cantando, porque es algo que lleva en la sangre y la música es su vida.

No me voy con temor, sino con fe, porque las mejores bases las aprendí en la mejor banda. Me voy de 'la madre de todas las bandas', y me voy muy contento y agradecido."