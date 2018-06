¿Pee Wee se lamenta de haber salido de Kumbia Kings?

Los Kumbia Kings es una agrupación musical que se ha mantenido vigente durante varios años encabezada por A.B Quintanilla y Cruz Martínez una de las piezas clave de sus éxitos fue el ahora solista Pee Wee pues era uno de los favoritos por su galantería y talento.



Ahora el cantante fue cuestionado por el programa De Primera Mano sobre si su salida del grupo afectó su carrera.



"Hay personas que opinan eso porque dicen cosas diferentes yo siempre he sido una persona que me gusta atreverme en el momento en que hice la novela de Camaleones fue un reto para mi realmente entonces yo creo que más bien el público sintió eso porque no me enfoque al cien por ciento en su momento en la música", expresó.



El joven asegura que gracias a su salida de los Kumbia se dio a conocer a nivel internacional pues su música se escuchó en la novela que participó haciendo que su popularidad creciera.