La picadura que casi pone al borde de la muerte a Karenka

Fue considerada como una de las participantes más fuerte de Reto 4 Elementos, pero salió hace unos días de la emisión, ahora Karenka narra la terrible experiencia que vivió después de salir del reality.



"Dentro del programa no me paso nada, comí cucarachas, insectos y todo lo que te puedas imaginar y no me pasó nada, pero bueno, saliendo del programa me infecté porque me picó una araña maya y no sabes cómo se me infectó, porque me la rasqué y se me hizo una bola en la pierna. Ya me inyectaron y sigo desde hace varios días con temperatura", expresó la bailarina de acuerdo con Diario Basta.



"Me han pedido que descanse mucho, porque me he sentido muy mal, estoy bajo observación porque si podría infectarse mi herida y tendrían que hacerme una cirugía, espero que todo mejore porque sí me preocupa, pero gracias a Dios el seguro del programa se está haciendo responsable", expresó.