Cynthia Klitbo reveló que Emilia Martell dejó una carta antes de morir

Luego de que la actriz y cantante Emilia Martell, se quitara la vida dentro de las instalaciones de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Cynthia Klitbo quien hace unos días fue anunciada como Secretaria de Previsión Social de la Asociación, aclaró que fue lo que sucedió.



La actriz y cantante Emilia Martell se suicido esta tarde en las oficinas de la Anda. QEPD. pic.twitter.com/DB8poYwrdE — Maxine Woodside (@maxwoodside) 11 de abril de 2018

Por medio de una transmisión la también actriz reveló que la vedette no padecía de cáncer como se había dicho anteriormente, incluso dijo que la hoy difunta, como señal de confianza terminó su vida dentro de la Asociación para que su cuerpo fuera encontrado de inmediato.

"Que tal amigos muy buenas tardes les habla su amiga Cynthia Klitbo, Secretaria de Previsión Social, en vista de la cantidad de rumores que se están corriendo con respecto al fallecimiento de nuestra compañera Emilia Martell, les aclaró que no fue mal atendida, no padecía de un cáncer, la señora vino a cobrar su pensión, y la señora decidió quitarse la vida y más bien en un acto de confianza de manera que nosotros encontráramos su cuerpo inmediatamente, dejó una carta póstuma, que nos hiciéramos cargo de todos sus servicios funerarios y eso es justo lo que estamos haciendo desde el día de ayer será velada en Gayoso y les agradezco mucho, sobre todo a mis compañeros de prensa que no hagan caso de rumores (...)", dijo la actriz.



De acuerdo con Univisión el cuerpo de la actriz fue localizado a la 13:30 pm, ya que alrededor de las 13:00 pm la actriz llegó muy tranquila incluso saludo a unas personas que se encontraban en el lugar.