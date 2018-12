La foto con Los Tucanes no es reciente: Emma Coronel

Emma Coronel, en su reciente entrevista con la cadena Telemundo, aclara que sí es ella quien aparece en una foto al lado de Mario Quintero, de Los Tucanes de Tijuana, pero no se la tomó recientemente.

Emma Coronel, pareja de Joaquín "El Chapo" Guzmán, compartió una fotografía con el cantante del grupo musical Los Tucanes de Tijuana y explica cómo se dio ese momento.

Me la tomé hace como un año, en un día como lo puede hacer otra persona normal. Yo salgo a fiestas, me divierto con mis amigas. Toda la vida lo he hecho y no voy a cambiar porque soy de carne y hueso."