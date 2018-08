La emotiva carta que escribió Demi Lovato a todos sus fans

Hace unos días la cantante Demi Lovato, tuvo una sobredosis, pues fue encontrada inconsciente en su cama, luego de haber tenido una noche de fiesta con sus amigos.

Leer más: Selena Gomez la gran ausente tras incidente de Demi Lovato

Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 23 de Jul de 2018 a las 3:27 PDT

Ahora que se encuentra fuera de peligro y ha estado luchando contra sus demonios internos, la intérprete de "Heart Attack", escribió una emotiva carta la cual compartió en su cuenta oficial de Instagram, para todos sus fans quienes se han mantenido al pendiente de ella.

Leer más: Demi Lovato ya está fuera de peligro y con sus familiares

Blonde-ish...... �� Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 20 de Jul de 2018 a las 11:15 PDT

"Siempre he sido transparente acerca de mi travesía con la adicción. He aprendido que esta enfermedad no algo que desaparezca o se desvanezca en mí. Es algo con lo que debo continuar superando y aún no he hecho".

Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 5 de Ago de 2018 a las 1:53 PDT

"Quiero agradecer a Dios por mantenerme con vida y bien. A mis fans, estoy eternamente agradecida por todo su amor y apoyo durante esta semana pasada y más allá. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar a través de este momento difícil".

Exciting things coming soon.... Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 9 de Jul de 2018 a las 8:46 PDT

Quiero agradecer a mi familia, mi equipo, y al staff de Cedars-Sinai, quienes han estado a mi lado durante todo este tiempo. Sin ellos no estaría aquí escribiendoles esta carta a todos ustedes.

Happy and free �� Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 20 de Jun de 2018 a las 7:21 PDT

"Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y el camino hacia la recuperación. El amor que todos ustedes me han mostrado nunca será olvidado y espero el día en que pueda decir que logré llegar al otro lado".

Seguiré luchando.

Fueron las palabras que Lovato utilizó para agradecer todo el amor que le han brindado durante estos momentos difíciles.