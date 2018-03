"Bebeshita" revela que gente de "Enamorándonos" hace orgías

México. "Bebeshita", una de las polémicas participantes del programa "Enamorándonos", confesó que los muchos tal vez no imaginaban escuchar de su boca. Reveló que algunos miembros de dicha emisión son bien fiesteros, y hacen orgías.



En una entrevista con el youtuber DebryanShow, la modelo "Bebeshita" aseguró que dentro del programa pasan cosa que la gente no imagina.

"Real. Somos como 30, como en la escuela, los ves diario (…) Yo no he probado muchos (en el programa, fuera de él). Yo he tenido como tres relaciones y obviamente he cog... mucho en esas relaciones", aseguró.