Oscarin de los "Destrampados" tiene fuerte pelea en Enamorándonos

El programa Enamorándonos se ha vuelto uno de los más populares en Tv Azteca, ya que sus participantes hacen de las suyas con enfrentamientos, nuevas relaciones o escándalos que realizan cuando no están en el show.



Hace unos días se vivió un fuerte enfrentamiento entre Oscarin integrante de los Desatrampados y Oski quien es famoso por sus polémicas declaraciones, todo surgió a raíz de que el ex de la Bebeshita arremetió diciendo que el payasito de la tv realmente no busca el amor, si no hacer reír a la gente lo que molestó al famoso.



Oski:

"Yo admiro la verdad el ingenio de Oscarin, pero siento que aquí él no está en realidad para encontrar el amor, porque ni siquiera ha mostrado su verdadera personalidad eso que dice la flechada que es auténtico o no, no lo creo", dijo Oski, quien también expresó que solamente estaba para hacer payasadas".

De inmediato Oscarin le respondió lo siguiente:

WIWIRISKIS a todos Una publicación compartida por Los destrampados oficial (@losdestrampados) el Mar 26, 2018 at 7:20 PDT

Entonces tú también estás haciendo tus payasadas, ahí cantando porque cantante no eres y eso que estás haciendo si es una payasada, dijo Oscarin.

Los ánimos entre ambos participantes se calentaron pues se ambos se empezaron a decir cosas frente a toda la audiencia quienes quedaron impactados por las revelaciones, incluso la misma conductora Carmen Muñoz quedó sorprendida por dichas declaraciones.