Hallan sin vida en una zanja a protagonista de reality show

Carolina del Sur, Estados Unidos.- Uno de los protagonistas del reality show "My 600-Lb. Life" (Mi vida con 270 kilos) fue encontrado sin vida en una zanja en el condado de Lexington, en Carolina del Sur.

Lee también: Leonardo Dicaprio sale con la hijastra de Al Pacino

De acuerdo al reporte oficial, un agente de la policía acudió al domicilio de James "L.B." Bonner, de 30 años, tras recibir el reporte de un vecino preocupado.

Foto: Facebook L.B. Bonner

El cuerpo de Bonner fue localizado por el oficial a las 20:30 horas del pasado jueves en una zanja cerca de su casa; presentaba una herida de bala en el cuerpo.

Será a través del reporte del médico forense que se determine la causa de muerte del famoso "L.B.", informó el capitán Adam Myrick.

Lee también: El vestido de Jennifer Lopez del que todo mundo está hablando

James Bonner es conocido por su participación en un reality de obesidad mórbida luego de que perdiera su pierna derecha en un accidente de tránsito en 2013 y se refugiara en la comida y la bebida, llegando a pesar más de 294 kilos.

Antes de ser encontrado muerto, L.B. compartió un misterioso mensaje en su cuenta de Facebook:

"Solo quiero agradecer a todos los que me han mostrado amor y apoyo en mi camino... Me he dado cuenta de unas cuantas cosas en los últimos días y es momento de enfrentar mis demonios. No importa que decidas cambiar o los esfuerzos que hagas en la vida, a veces solo tienes que recibir los golpes y enfrentar las cosas a tu manera... De nuevo, muchas gracias... Por favor, nunca dejen que las personas que quieren no sepan cómo se sienten".