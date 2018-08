La reacción de Enrique Guzmán cuando le preguntan por la salud de Silvia Pinal

Hace unos días, la revista de espectáculos Tv Notas, había dicho que la primera actriz, Silvia Pinal, supuestamente tenía demencia senil, por lo que el programa De Primera Mano, le preguntó a su exesposo y padre de Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán, sobre dicha enfermedad.

El cantante estuvo acompañado por Angélica María, César Costa y Alberto Vázquez, en una conferencia de prensa, donde habló de su actual esposa quien ha estado delicada de salud y de la misma Pinal.

Por otro lado, fue rápido y contundente sobre las especulaciones que se han hecho entorno a la actriz.



No tengo idea, yo no creo o no sé, casi no tengo comunicación con la señora, expresó Enrique con su típico humor ácido.