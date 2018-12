En México, y donde sea, yo me siento segura: Emma Coronel

Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, ofreció una entrevista a la cadena de televisión Telemundo y, entre otras cosas, confiesa que no le teme a nada ni nadie. "En México, y donde sea, yo me siento segura", dice.

Emma Coronel, entre otras cosas, dice que no posee nada ilícito, y es un ser humano como cualquier otro. También se refiere al origen de su dinero, la fama y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Tenemos negocios. No te puedo hablar de ellos porque todo de mi vida lo hacen un escándalo. Tengo tierras de riego de las que no puedo hablar. El gobierno ya se habrá encargado de checar si tengo algo ilícito", cita la esposa de Guzmán, quien es juzgado en Nueva York, Estados Unidos.

Emma Coronel deja en claro que trata de hacer una vida normal, y le gusta viajar y divertirse mucho.

Me gusta ir a la playa, me gusta salir, me gusta divertirme como cualquier persona… no sé qué pasa con ustedes, díganme lo que piensan, ¿qué no soy un ser humano como cualquier otro?"