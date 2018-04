Vaquero Kamikaze persigue sus sueños

Culiacán, Sinaloa.- Amigables, honestos y muy trabajadores, así se describen Alonso Moreno (batería), Agustín Sanoli (voz), Frank Tovar (guitarra), Vesuvia (bajo) y Pichón Kamikaze (guitarra), los integrantes de la agrupación sinaloense Vaquero Kamikaze que se preparan para lograr sus sueños en la música.

En entrevista para el periódico EL DEBATE, los músicos de rock platicaron que para este 2018 lanzarán muchas sorpresas para su público y es por ello que han decidido radicar en Guadalajara para cumplir sus sueños. “Este año viene mucho trabajo que hemos estado haciendo, pero ahora ya se concreta lo que pensamos hacer y ahorita lo que sigue para el grupo es radicar en Guadalajara.

Nosotros tenemos identificado que para trascender un poco tenemos que avanzar y creemos que estamos en el mejor momento porque ya hemos tocado en varios eventos aquí en Sinaloa y ahora queremos ya tener presentaciones en México, fuera de nuestra casa”.Inicios

La banda de rock alternativo, con una propuesta musical en la que se fusionan sonidos y ritmos de rock clásico-contemporáneo, participó en el 2014 en el reality show de TV Azteca México tiene talento, en donde dio un gran paso a nivel nacional en su carrera musical.

Además, se han presentado en algunos festivales importantes de Sinaloa. En el 2012, la agrupación solidificó sus raíces cuando el nombre y la alineación se establecieron por completo.

“Todos venimos de diferentes proyectos y por ciertas circunstancias nos fuimos juntando y cuando llegamos todos, que nos unimos un día a tocar, y cuando ya estábamos juntos dijimos: hay que hacer algo juntos. Y entonces surge la idea de Vaquero Kamikaze”.

Logros

Para los sinaloenses su reto más grande es lograr alcanzar al mayor número de personas con su música, por lo que se visualizan tocando por todo el mundo.

Nosotros nos vemos tocando en todo el mundo, en festivales masivos con muchísimos seguidores y ya grabando muchos discos.

Por otra parte, los artistas platicaron un poco sobre las nuevas fusiones de géneros que actualmente están manejando algunos artistas. Destacan que se está perdiendo la composición y las ganas de hacer algo diferente:

“En lo personal lo veo bien, pero se me hace una manera que no sé qué está pasando que cada vez la gente quiere componer menos y ahora quieren las cosas más fáciles. Creo que se está perdiendo la composición, la música, las letras y creo que estaría genial que se retomara nuevamente a gente que se atreviera hacer cosas nuevas; estas nuevas fusiones de géneros se me hace muy falso”.

Cabe destacar que Vaquero Kamikaze ha compartido escenario al lado de grandes exponentes como Molotov, Enanitos Verdes, Coda y Plástiko, por mencionar solo algunos.