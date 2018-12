Érika Alcocer responde a Natalia Jimenez y saca sus trapitos al sol

Mucho se ha dicho sobre las declaraciones que hizo Natalia Jiménez a la cantante Érika Alcocer, pues la tachó de ambiciosa por tomar malas decisiones en La Voz México, por que la rubia le contestó.

Resulta que la también exacademica hizo un en vivo donde habló sobre su experiencia en el reality y le contestó a la coach española por las declaraciones que recibió.

"A ella si le pagan por estar en un proyecto a mi no entonces quien refiere a la ambición de verdad me parece súper ruda, aparte te digo verlo como una mala cualidad me parece que si no tuviéramos ambición no llagaríamos hacia donde estamos", dijo Érika.

Incluso mencionó la ex cantante de Quinta Estación, fue exiliada de México por un tiempo por lo que los fans de Érika quedaron con la boca abierta pues no lo subían.

Sí estuvo exiliada de México eso no lo sabe mucha gente, pero la hicieron un lado de México un buen rato creo que no tiene tan buen carácter, dijo Érika.

Cabe mencionar que Érika dejó en claro que su amistad con Carlos Rivera sigue y que el homenaje que hizo a Hiromi no fue para levantar polémica sino por amor pues también mencionó la grabación que ella y la fallecida cantante vivieron algún tiempo juntas.