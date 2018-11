Érika Zaba recibiría donación de óvulos de su hermana

Érika Zaba, integrante del grupo mexicano 0V7, recibiría una donación de óvulos por parte de su hermana mayor, porque quiere convertirse en madre de familia.



La cantante Érika Zaba, de 40 años de edad, y su esposo, el empresario Frank Oliveros, de 46 años, no paran en sus deseos de ser padres, este año; ambos se sometieron a una fecundación In vitro que no tuvo éxito.

tristemente los suyos no maduran debido a su edad.

De acuerdo con la revista Tv Notas, una persona cercana a la pareja reveló que la clínica en donde lleva su proceso, le solicitó a la integrante de OV7 que consiguiera una donante de óvulos ya que,

Frank y Érika tendrían conocimiento de que no podría concebir de manera natural ya que él ya se había hecho la vasectomía, por lo que él la revirtió y está accediendo al proceso que se debe llevar para que la cantante pueda quedar encinta, según lo indicó la fuente.

Por lo anterior, Érika ha buscado donantes y fue que una de sus hermanas le dijo que ella podría ser su donante:



Ella les platicó a sus hermanas Tania (tres años menor) y Jéssica (10 años menor) lo que estaba pasando, y Jéssica, sin dudarlo, se ofreció a ser la donante. Ambas lloraron de emoción, son muy unidas", aseguró la fuente a la revista TV Notas.

Supuestamente Jéssica sí cumple con el perfil de donante, por lo que se espera que, en breve, Érika Zaba pueda cumplir su sueño.