Ernesto D'Alessio busca Distrito 8 Federal

Monterrey, México. El actor Ernesto D'Alessio oficializó hoy su candidatura por el Distrito 8 federal, abanderado por el Partido Encuentro Social dentro de la Coalición "Juntos Haremos Historia".



A un mes del inicio de las campañas federales, Ernesto D'lessio, hijo del fallecido Jorge Vargas y de Lupita D'Alessio, dijo que el eje de su trabajo será la familia, ya que de joven no tuvo un hogar.





D'Alessio recordó el pasado que tuvo con su madre, donde dijo que no se sintió protegido y aseguró que decidió entrar a la política para que sus hijos no pasen por lo mismo.

"No he negado los vicios que tuvimos mi mamá y yo, no he negado jamás que yo personalmente estuve involucrado en el tema de drogas por los vicios de mi mamá...", narró.