Esta es la razón por la que Alejandro Sanz explotó

Uno de los casos que más ha indignado a España, fue el caso de abuso sexual cometido por La Manada, donde una joven de 18 años fue atacada en los Sanfermines en 2016.

Protesta/AP

Ahora el cantante Alejandro Sanz se proclamó en contra de las leyes de su país debido a como fue calificado el delito.

"Todo lo que no es consentimiento es violación, maldita sea. Cambien las leyes para que no sean un catálogo de como evadir responsabilidades #noesabusoesviolación #noesno maldita sea. Qué carajo pasa con la justicia y la pinche semántica. Protejamos a nuestras compañeras de vida. La mitad más valiosa de nuestra especie", escribió el intérprete".

Por su parte la ex pareja del español también uso su cuenta de Instagram para mostrar su descontento en contra de la sentencia que recibieron los atacantes.



"Es realmente triste ver que la “Justicia” en un país tan avanzado en muchas cosas como España tenga este tipo de resoluciones en un caso tan terrible. En vez de proteger a las mujeres o víctimas de violaciones nos exponen aún más. No soy abogada ni juez, soy una mujer y una madre que se indigna profundamente cuando atacan a una PERSONA que dice NO, que abusan de ella brutalmente y la “justicia” decide llamarlo abuso no violación", fue parte del escrito de la modelo.